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        Haberler Spor Tenis Teniste eski dünya 1 numarası Simona Halep, kortlara veda etti! - Tenis Haberleri

        Teniste eski dünya 1 numarası Simona Halep, kortlara veda etti!

        Eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, kortlara veda ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:26
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        Simona Halep, kortlara veda etti!
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        Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu da bulunan tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, kortlara veda ettiğini duyurdu.

        33 yaşındaki raket, Romanya'da düzenlenen Transilvanya Açık tenis turnuvasının ilk turunda İtalyan rakibi Lucia Bronzetti'ye 6-1 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olduktan sonra emeklilik kararını karşılaşma sonrasında kortta yaptığı konuşmada açıkladı.

        Halep, 2018'de Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon'da şampiyon olmuştu.

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