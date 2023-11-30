Teoman'ın sesinden Özdemir Asaf şiirleri
Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Özdemir Asaf'ın 100'üncü doğum yıldönümüne özel hazırlanan tribute albümde Teoman, Genco Arı bestesiyle Asaf'ın 'İmiş' ve 'Bahçede' şiirlerini bir araya getirerek, yeniden yorumladı
Giriş: 30.11.2023 - 15:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:05
Türk edebiyatının büyük ustası Özdemir Asaf, 100'üncü doğum yıldönümünde anılmaya devam ediyor.
Bu özel döneme ithafen hazırlanan 'Özdemir Asaf 100 Yaşında' tribute albümüTeoman'ın sesiyle yeni bir soluk kazandı.
Teoman'ın yorumu ve Genco Arı'nın bestesiyle birleşen Asaf'ın 'İmiş' ve 'Bahçede' şiirleri dinleyicisiyle buluşacak.