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Teoman'ın yeni projeleri yolda

Teoman, önümüzdeki bir buçuk yılın projelerinin hazır olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Aslında her şeyi hazırladım. Sadece zamana yaydık. Bu bir buçuk yıl içerisinde parça parça yeni projelerimizi duyuruyor olacağız" dedi

Teoman'ın yeni projeleri yolda - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Teoman, çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Cumartesi günü İstanbul'da vereceği konserin hazırlıkları için alışveriş yapan Teoman, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

"HER ŞEYİ HAZIRLADIM"

Samimi ve içten tavırlarıyla sevenleriyle sohbet eden Teoman, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ünlü şarkıcı, önümüzdeki bir buçuk yılın projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Teoman, "Aslında her şeyi hazırladım. Sadece zamana yaydık. Bu bir buçuk yıl içerisinde parça parça yeni projelerimizi duyuruyor olacağız" şeklinde konuştu.

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