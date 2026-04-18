        Teoman, Rıza Tamer'in ses kaydını paylaştı - Magazin haberleri

        Teoman, Rıza Tamer'in ses kaydını paylaştı

        43 yaşında hayatını kaybeden Rıza Tamer'in ses kaydını paylaşan Teoman; Tamer'in seslendirdiği 'Gökdelenler' şarkısının, 15 Mayıs'ta çıkacak 'Teoman Şarkıları' albümünde yer alacağını duyurdu

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 21:25 Güncelleme:
        Ses kaydını paylaştı

        Popstar yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan şarkıcı Rıza Tamer, yaşamını yitirdi.

        Bodrum'daki evinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen Tamer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şarkıcının, ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

        Tamer'in cenazesi, bugün Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı’na getirildi. Şarkıcının naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

        TEOMAN'DAN DUYURU

        Şarkıcının vefat sevenlerini yasa boğarken, ünlü rockçı Teoman sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yaptı. Teoman, Rıza Tamer'in seslendirdiği 'Gökdelenler' adlı şarkısının, 15 Mayıs'ta çıkacak olan 'Teoman Şarkıları' albümünde yer alacağını açıkladı.

        "SİZİ ÇOK SEVİYORUM ÜSTADIM"

        Teoman, Tamer'in kendisine gönderdiği bir ses kaydını da paylaştı. Söz konusu kayıtta Tamer'in, "Değerli üstadım, selam ben Rıza. Ne kadar sevindim anlatamam. Hemen çalışmaya başlıyorum, en güzel şekilde umarım size göndereceğim. Sizi çok seviyorum üstadım, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız" ifadeleri yer aldı.

        Şarkıcı paylaşımına ise şu notu düştü: Müzik dünyasının acı kaybı Rıza Tamer'in seslendirdiği 'Gökdelenler' şarkısı, 15 Mayıs'ta 'Teoman Şarkıları' albümünde yer almak üzere sizlerle. Rıza Tamer, Teoman'ın onu düşünerek seçtiği bu parçada, içli ve kalp dolu sesiyle dinleyicilerle buluşacak.

        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Fotoğraflar: DHA, DepoPhoto, Instagram

