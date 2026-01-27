Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Teoman ile Ekin Türkmen, yıllar sonra buluştu

        Teoman ile Ekin Türkmen, yıllar sonra buluştu

        Son dönemde açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Teoman, eski sevgilisi Ekin Türkmen ile görüntülendi. İkilinin yıllar sonra birlikte objektiflere yansıması, "Aşk alevlendi mi?" sorusunu akıllara getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 16:54 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski âşıkların sürpriz buluşması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; uzun zamandır aşk hayatında kimse olmayan rockçı Teoman, eski sevgilisi olan oyuncu Ekin Türkmen ile birlikte görüntülendi.

        Cihangir'de görüntülenen eski âşıklar, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmadan sohbetlerini sürdürdü. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran ikiliden Teoman; "Bizi kim çekti" derken, Ekin Türkmen ise sohbetine devam etti. Bu sürpriz buluşma, "Aşk alevlendi mi?" sorusuna da beraberinde getirdi.

        REKLAM

        Teoman ile Ekin Türkmen, 2010'da aşk yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simge Sağın'dan sokakta prova

        Simge Sağın, 30 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi provayı Galata sokaklarında gerçekleştirdi

        #ekin türkmen
        #teoman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!