Teoman ile Ekin Türkmen, yıllar sonra buluştu
Son dönemde açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Teoman, eski sevgilisi Ekin Türkmen ile görüntülendi. İkilinin yıllar sonra birlikte objektiflere yansıması, "Aşk alevlendi mi?" sorusunu akıllara getirdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; uzun zamandır aşk hayatında kimse olmayan rockçı Teoman, eski sevgilisi olan oyuncu Ekin Türkmen ile birlikte görüntülendi.
Cihangir'de görüntülenen eski âşıklar, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmadan sohbetlerini sürdürdü. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran ikiliden Teoman; "Bizi kim çekti" derken, Ekin Türkmen ise sohbetine devam etti. Bu sürpriz buluşma, "Aşk alevlendi mi?" sorusuna da beraberinde getirdi.
Teoman ile Ekin Türkmen, 2010'da aşk yaşamıştı.