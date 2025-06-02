Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.974,83 %-0,50
        DOLAR 39,2056 %0,02
        EURO 44,8214 %0,62
        GRAM ALTIN 4.229,38 %1,94
        FAİZ 44,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 42,24 %1,45
        BITCOIN 105.507,00 %0,48
        GBP/TRY 53,1306 %0,62
        EUR/USD 1,1421 %0,65
        BRENT 64,56 %2,84
        ÇEYREK ALTIN 6.914,10 %1,92
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TEPAV: Gıda enflasyonunda düşüş devam ediyor - Alışveriş Haberleri

        TEPAV: Gıda enflasyonunda düşüş devam ediyor

        Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) mayıs ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında gıda enflasyonu yüzde 1,21 olarak hesaplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 10:17 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gıda enflasyonunda düşüş devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), mayıs ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi'ni (TEGE) yayımlandı. TEGE verilerine göre, mayısta aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,21 olarak hesaplandı.

        Mayıs ayına ilişkin mutfak enflasyonunu TÜRK-İŞ yüzde 4,40 hesaplarken, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) yüzde 3,24 ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) yüzde 0,09 olarak açıklamıştı.

        YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 30,6

        Mayıs 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 30,6, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 32,3, İTÜFE ile yüzde 40,5 ve ÜGE ile yüzde 35,8 olarak hesaplandı.

        LİMON, KİVİ VE PORTAKAL ZAMLANDI

        Mayıs ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler sivri biber, çarliston biber ve salatalık olurken limon, kivi ve portakal fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kuru kayısı, Antep fıstığı ile margarinde gözlemlenirken balık, yumurta ve ayranda da fiyat düşüşleri tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek