Esenyurt'ta ortaokulda okuyan iki öğrencinin okulun yanındaki boş arazide kurusıkı tabancayla ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlatan polis, M.T. ile M.Ç.'yi gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Olay, ilçede bir okulun yanındaki boş arazide meydana geldi. İki öğrencinin tabanca ile art arda ateş ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki çocukları tespit etti.

Ortaokul öğrencisi M.T. ile M.Ç. gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Yapılan çalışmada, olayda kullandığı silahın kurusıkı tabanca olduğu belirlendi.