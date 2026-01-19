Tera Bank, Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tera Bank arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Yapılan anlaşma kapsamında Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen katıldı.

Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Basketbol Süper Ligi'nin uzun yıllardan bu yana Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en rekabetçi ligleri arasında yer aldığını belirterek, "Kulüplerimizin Avrupa kupalarında elde ettiği başarılar, ligimizin sportif kalitesini ve kurumsal gücünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu tablo, Türk basketbolunun uluslararası alandaki saygın konumunun en somut göstergesidir. Ligimiz, sahadaki rekabetin yanı sıra kulüplerimizin organizasyonel kapasitesi, altyapı çalışmaları ve yetiştirdiği oyuncularla sürdürülebilir bir yapı inşa etmektedir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak önceliğimiz bu yapıyı her sezon daha ileri taşımak ve ligimizin kalitesini kalıcı hale getirmektir." diye konuştu.

Tera Bank'ın yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulduğunun altını çizen Başkan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yeni nesil yatırım bankacılığının önemli temsilcisi Tera Bank ile yaptığımız bu iş birliğinin, ligimizin ekonomik ve kurumsal istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tera Bank'ın inovasyon ve teknoloji odaklı yaklaşımı; ligimizin dinamizmi ve gelişim vizyonuyla son derece uyum göstermektedir. Bereketi, sürekliliği ve geleceğe değer katma anlayışını simgeleyen Tera adının taşıdığı değeri ve anlamı basketbolla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Güçlü ligler; doğru planlama, güven ortamı ve istikrarla büyür. Sponsorluk yapısı da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu çerçevede yaptığımız sürdürülebilir iş birlikleri, kulüplerimizin ve ligimizin marka değerinin artmasına destek olur. Hedefimiz; Avrupa'da rekabet eden, kulüpleriyle kıta basketboluna yön veren, kurumsal standartları yüksek bir lig yapısını kalıcı hale getirmektir. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, bugün geldiği noktayla bu hedefin güçlü bir örneğini sunmaktadır. Ligimize verdikleri destek için Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Tezmen ve Tera Bank ailesine teşekkür ediyor; bu iş birliğinin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum."