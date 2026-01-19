Habertürk
Habertürk
        Tera Bank, Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu! - Basketbol Haberleri

        Tera Bank, Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru oldu!

        Türkiye Basketbol Federasyonu ile Tera Bank arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu.

        Giriş: 19.01.2026 - 14:11 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:11
        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tera Bank arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Yapılan anlaşma kapsamında Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen katıldı.

        Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Basketbol Süper Ligi'nin uzun yıllardan bu yana Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en rekabetçi ligleri arasında yer aldığını belirterek, "Kulüplerimizin Avrupa kupalarında elde ettiği başarılar, ligimizin sportif kalitesini ve kurumsal gücünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu tablo, Türk basketbolunun uluslararası alandaki saygın konumunun en somut göstergesidir. Ligimiz, sahadaki rekabetin yanı sıra kulüplerimizin organizasyonel kapasitesi, altyapı çalışmaları ve yetiştirdiği oyuncularla sürdürülebilir bir yapı inşa etmektedir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak önceliğimiz bu yapıyı her sezon daha ileri taşımak ve ligimizin kalitesini kalıcı hale getirmektir." diye konuştu.

        Tera Bank'ın yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulduğunun altını çizen Başkan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Yeni nesil yatırım bankacılığının önemli temsilcisi Tera Bank ile yaptığımız bu iş birliğinin, ligimizin ekonomik ve kurumsal istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tera Bank'ın inovasyon ve teknoloji odaklı yaklaşımı; ligimizin dinamizmi ve gelişim vizyonuyla son derece uyum göstermektedir. Bereketi, sürekliliği ve geleceğe değer katma anlayışını simgeleyen Tera adının taşıdığı değeri ve anlamı basketbolla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Güçlü ligler; doğru planlama, güven ortamı ve istikrarla büyür. Sponsorluk yapısı da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu çerçevede yaptığımız sürdürülebilir iş birlikleri, kulüplerimizin ve ligimizin marka değerinin artmasına destek olur. Hedefimiz; Avrupa'da rekabet eden, kulüpleriyle kıta basketboluna yön veren, kurumsal standartları yüksek bir lig yapısını kalıcı hale getirmektir. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, bugün geldiği noktayla bu hedefin güçlü bir örneğini sunmaktadır. Ligimize verdikleri destek için Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Tezmen ve Tera Bank ailesine teşekkür ediyor; bu iş birliğinin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum."

        TEZMEN: "BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN ANA SPONSORU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

        Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

        Basketbolun, disiplini, şeffaflığı, takım ruhunu ve sürdürülebilir başarı anlayışını merkez alan çok güçlü bir kültür olduğunu vurgulayan Tezmen, "Bu değerler Tera Holding ve Tera Bank'ın uzun vadeli bakış açısı ve iş yapma anlayışıyla örtüşmektedir. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olmaktan Tera Bank olarak büyük gurur duyuyoruz. Basketbol Süper Ligi, altyapıları, kulüpleri ve yönetim anlayışıyla güçlü bir ekosistem sunmaktadır. Bu anlayış ve görüntüyle, bu çalışma sayesinde çok önemli başarılara imza atıldı. Sayın Başkanımız döneminde gerçekten Türk basketbolunun kurumsal yapısının güçlenmesi çok kıymetli oldu. Tera Bank olarak bu mücadelede, yürüyüşte ve başarı yolculuğunda katkı vermekten dolayı gerçekten çok büyük gurur duyuyoruz. Bize bu fırsat verildiği için çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

        Başından vurulmuş halde eşi tarafından hastaneye götürülen kadın hayatını kaybetti

        Antalya'da 3 aylık evli genç kadın, evde başından silahla vurulmuş halde eşi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce dünyaevine giren Helin Kutlay, eşi İ.K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gitti. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Helin Kutlay ve eşi saat 22.30 sıralarında babasının evinden ayrılarak kendi evlerine gittiler. Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan ikametlerine giden yeni evli çiftin henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı.

