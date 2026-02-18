Teravih namazı kılınışı: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte, sahur ve iftar sofraları kurularak, ilk oruç vazifesi 19 Şubat Perşembe günü yerine getirilecek. İlk teravih namazı ise 18 Şubat Çarşamba akşamı eda edilecek. Bu sebeple, teravih namazı kılınışı, saati ve rekat sayısı gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Teravih namazı 20 rekat olarak kılınmaktadır. Teravih, Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından hemen sonra kılınmaktadır. Peki, "Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı ne zaman kılınır?" İşte Diyanet ile adım adım teravih namazı kılınışı...
Teravih namazı nasıl kılınır, sorusu Ramazan ayının gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Bu akşam için camilere akın edecek olanlar, teravih namazının kılınışı ve okunacak dualara ilişkin araştırmalara başladı. Peki, "Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı ne zaman kılınır, evde kılınır mı, hangi dualar okunur?" İşte teravih namazında okunacak dualar ve sureler...
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan güçlü bir sünnettir. İki rekât veya dört rekât şeklinde kılınabilir. En çok tercih edilen yöntem, ikişer rekâtta bir selam vererek on selamla toplam yirmi rekâtı tamamlamaktır. Başlarken “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir. İlk rekâtta Sübhaneke, ardından Fatiha ve kısa bir sure okunur; sonra rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekât da aynı şekilde kılındıktan sonra oturur ve selam verilir. Eğer dörder rekât kılınacaksa, ikinci rekâtın sonunda sadece Tahiyyat ve salavat okunup selam vermeden üçüncü rekâta kalkılır. Toplam yirmi rekât bu şekilde devam eder, her dört rekâtta veya iki rekâtta bir kısa ara verilmesi de mümkündür. Teravih, cemaatle kılınırsa imamın yüksek sesle okuduğu ayetler dinlenir. Tek başına kılarken ise kişi içinden veya hafif sesli şekilde okuyabilir. Namazın sonunda vitir namazı da kılınarak yatsı sonrasındaki ibadet tamamlanır.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Geleneksel olarak teravih namazı yirmi rekât şeklinde kılınır ve bu uygulama asırlardır devam eder. Hz. Peygamber döneminde kesin rekât sayısı konusunda farklı rivayetler bulunsa da sahabe devrinden itibaren Müslümanlar ağırlıklı olarak yirmi rekât kılarak bu ibadeti sürdürmüştür. Yirmi rekât, iki rekâtta bir selam vererek ya da dörder rekât halinde beş selamla tamamlanabilir. Bazı kişiler bu miktarın kendilerine ağır gelmesi durumunda sekiz veya on rekât da kılabilir. Yirmi rekât, sünnet-i müekkede hükmünde olduğu için tavsiye edilir. Özellikle camilerde cemaatin birlikte kıldığı uygulama genelde yirmi rekâta dayanır. Güç ve vakit elverdiği takdirde bu sayıda kılmak, sünnetin tam uygulanması anlamına gelir.
TERAVİH NAMAZI NEDİR?
Terâvih namazı, Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namazdır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Her iki rekatta ara verme veya her dört rekatta ara verilerek kılınır.
TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Ancak sağlık sebebiyle camiiye gidemeyenler evde tek başına da kılabilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.
Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur.
RAMAZAN’IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
Ramazan’ın ilk teravih namazı 18 Şubat akşamı yatsı namazının ardından cemaat ile birlikte kılınacak
18 ŞUBAT 2026 İLK TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ
İmsakiye ile büyükşehirlerin ilk teravih namazının kılınacağı yatsı vakitleri şu şekilde:
İstanbul Yatsı Namazı vakti: 20.08
Ankara Yatsı Namazı vakti: 19.52
İzmir Yatsı Namazı vakti: 20.15
Bursa Yatsı Namazı vakti: 20.08