Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene Ramazan ayında teravih namazının evde kılınacağını camiilerde cemaatle teravih namazı kılmanın bu sene mümkün olmadığını açıkladı. Evde teravih namazını eda etmek isteyenler bilgilerini tazelemek istiyor. Peki Teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı nasıl kılınır?

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Teravih namazı yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında kılınır. Sabah ezanı okunana kadar vakti vardır. Aşağıda yer alan linkten yaşadığınız ilde yatsı namazı saatlerini öğrenebilir ve yatsı ile sabah ezanı arasındaki vakitte yatsı namazınızı kılabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı yirmi rekâttır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet:

“Euzü Besmele” çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.

Rekat

Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.

Rekat

İkinci rekâta başlarken önce “Besmele” çekilir, ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.

Rekat

Öncelikle “Besmele” çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.

Rekat

Son rekâtta da öncelikle "Besmele” çekilir ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası”, ardından “Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.