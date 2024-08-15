‘Tereddüt Çizgisi’ Avrupa'da ödül peşinde

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın ödüllü son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adaylarının belirleneceği filmler arasına seçildi. Akademinin 3000’in üzerindeki üyenin oylarıyla önümüzdeki günlerde adaylar netleşecek ve 5 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Avrupa Film Akademisi’nin ödül töreni ise 7 Aralık 2024 tarihinde Lucerne’de gerçekleşecek.

Selman Nacar’ın ‘İki Şafak Arasında’dan sonra yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.