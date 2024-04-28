‘Tereddüt Çizgisi', sinemaseverlerle buluştu

Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali'nde yapan Selman Nacar’ın ödüllü son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nin Türkiye prömiyeri, 43. İstanbul Film Festivali kapsamında Atlas 1948’de gerçekleştirildi. 3 Mayıs’ta Türkiye’de vizyona girecek filmin festival biletleri günler öncesinde tükendi. Festivalin ulusal yarışma bölümünde ilk kez sinemaseverlerle buluşan filmin gösterimine yönetmeni Selman Nacar ve başrol oyuncusu Tülin Özen başta olmak üzere tüm film ekibi katıldı.

Tülin Özen, filmin başrolünde yer alırken kendisine; Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik etti. Selman Nacar’ın senaryosunu yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde, 'Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesi anlatılıyor.