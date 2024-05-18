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        Haberler Gündem Güvenlik Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı - En Son Haberler

        Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:52 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:55
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        Hatay'da DEAŞ operasyonu
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        Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, İskenderun ilçesinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        #İskenderun
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