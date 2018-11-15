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Terör örgütü PKK'nını Afrin'deki sorgu odaları ortaya çıktı

Terör örgütünün, kendisine karşı gelen haraç adı altında topladıkları vergiyi ödeyemeyenleri sorguladıkları ve işkence yaptığı odalar ortaya çıktı

15.11.2018 - 06:38 | Güncelleme:

Zeytin Dalı harekatı sonrası hayatın normale dönemeye başladığı Afrin'de terör örgütü PKK'nın baskı ve zulmünün izlerini taşıyan işkence sorgu odaları ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, TSK'nın terör örgütünden temizlediği Afrin'e günde 1000 kişi geri dönüyor. Emniyetin sağladığı, okulların açıldığı, küçük fabrikaların, esnafın çalışmaya başladığı kentte hayat her gün biraz daha normalleşse de terörün korkunç yüzünü gösteren izler hala duruyor.

TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI

Zeytin Dalı harekatı başlamadan önce YPG ve PKK'nın Afrin'de büyük yığınak yaptığı ve bu amaçla tüneller açtığı belirlendi.

PKK'nın karargah olarak kullandığı binaları birbirilerine bağlayacak şekilde yeraltından tüneller oluşturduğu, bu betonarme tüneller içinde ayrıca küçük küçük odalar yaptıkları da gözlendi.

ARAÇ GEÇEBİLECEK BÜYÜKLÜKTE

Terör örgütü tarafından açılan bu tünellerin, içinden mühimmat taşımak için araçların bile geçebileceği büyüklükte olması dikkat çekti. Terör örgütünün, kendisine karşı gelen haraç adı altında topladıkları vergiyi ödeyemeyenleri sorguladıkları ve işkence yaptığı odalar da dikkat çekti. Örgütün söz konusu kişileri bu odalara alarak işkence yaptığı, sorguladığı öğrenildi. Terör örgütünün ayrıca her aileden bir kişiyi silah altına aldığı, çocuğunu vermek istemeyen, buna karşı çıkan aile bireylerini de bu odalarda sorguladığı bilgisi paylaşıldı.

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