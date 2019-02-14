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Irak'ın Musul kentinde, Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed El-Huveyt, terör örgütü PKK'nın sınır bölgelerinde hâlâ etkin olmaya çalıştığını belirterek, "PKK, Irak ile Suriye sınır bölgelerinde ağır ve hafif silah ticareti yapıyor" ifadelerini kullandı. Huveyt, örgütün sınır bölgesinde mayın ve mühimmat ticareti de yaptığını söyledi.
SİNCAR'DAN 250 GENÇ KAÇIRILDI
AA'da yer alan habere göre örgütün Musul'un Sincar ilçesindeki faaliyetlerine de değinen Huveyt, "PKK, Sincar'dan kaçırdığı gençleri Suriye'ye göndererek zorla silah altına alıyor. Sincar'dan Irak ile Suriye sınırına 250'den fazla genç gönderildi" dedi. Irak'ta çoğunlukta Şiilerden oluşan Haşdi Şabi ve PKK'nın işbirliği içerisinde olduğunu söyleyen Huveyt, Haşdi Şabi'nin Musul'da halktan zorla aldığı malları Suriye'de PKK/YPG'ye sattığını da iddia etti.
"HALKTAN HARAÇ TOPLUYORLAR"
Irak'ın Duhok kentinde ikâmet eden Sincar Kaymakamı Mehma Halil de örgütün silahın yanı sıra ilaç ve tıbbi malzeme ticareti de yaptığını, ürünleri Musul'dan alarak Sincar'da kullandığını belirtti. Örgütün Sincar ilçesinde halktan haraç aldığını da belirten Halil, "PKK, topladığı haracı Suriye'ye göndererek militanları için kullanıyor" dedi. Halil, Sincar'daki PKK varlığının bölgeye zarar verdiğini yineleyerek, Irak makamlarının örgütün ilçeden çıkarılması için hiçbir adım atmamasına sitem etti.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN IRAK'TAKİ VARLIĞI
Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki kamplarını bugün varlık göstermeye devam ettiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı politikayla doldurdu.
IKBY'deki hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu. Terör örgütü, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bu bölgede de varlık göstermeye başladı.
IKBY başta olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.
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