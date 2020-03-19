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Terör şehidi sonsuzluğa uğurlandı

Ağrı Gürbulak'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Turan, gözyaşları içinde memleketinde toprağa verildi

ağrı
HABERTURK.COM

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde servis aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, yaralanmıştı.

Habertürk'ten Mustafa Uç'un haberine göre, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Turan'dan acı haber geldi.

MEMLEKETİNDE SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybedip şehit düşen Ramazan Turan'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi. Turan için Maden İlçesi'ne bağlı Karatop Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ramazan Turan'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

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