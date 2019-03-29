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Görev yaptığı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince 31 Mart 2015'te şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz hakkında, çocukluğu, gençlik yılları, terzi çıraklığından savcılığa geçişi ve hat sanatına olan ilgisinin mercek altına alındığı bir belgesel hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatı, şehit edilişinin 4. yılı dolayısıyla TRT Kurdi kanalı tarafından belgesel haline getirildi. Türkçe ve Kürtçe hazırlanan "Şehit Savcı" adlı belgeselde Kiraz'ın hayatı, ailesi ve arkadaşlarının anlatımlarıyla aktarılıyor.
ÇEKİMLER İÇİN DOĞDUĞU KÖYE GİDİLDİ
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, 31 Mart 2015'de terör örgütü DHKP-C üyesi teröristler tarafından rehin alınarak şehit edilen Kiraz'ın hayatına odaklanılan belgeselde, Kiraz'ın doğduğu Siirt'in Kayaboğaz köyüyle başlayan çekimler, hayatının bir dönemini geçirdiği Mersin, Ankara ve İstanbul'da tamamlandı.
Mehmet Selim Kiraz'ın annesi Saadet ve babası M. Hakkı ile kız kardeşi Gülcan Kiraz'a da yer verilen belgeselde, şehit savcının çocukluğu ve gençliğine ait çok özel anlar aktarılıyor.
Kiraz'ın öğrencilik yıllarına ait izlerin, mezun olduğu Necati Bey İlkokulu'na kadar uzandığı belgeselde, ilkokul öğretmeni Recep Göçer'in o yıllara ilişkin anlatımlarına yer veriliyor. Belgeselde, çalışma arkadaşları eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ile A. Hakan Avşar, Mehmet Köklü ve Abdullah Erkol da Kiraz'ın iş disiplini ve dostluğunu dile getiriyor.
TERZİDE ÇIRAKLIK YAPTIĞI DÖNEM DE ANLATILDI
Terzide çıraklık yaptığı dönemlerden, hat sanatına olan ilgisine kadar Kiraz'ın bilinmeyenlerinin anlatıldığı belgeselde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de yer veriliyor. Belgeselde şehit savcı Kiraz'ın hayatının yanı sıra, kamuoyunda "Berkin Elvan davası" olarak bilinen dava dosyasındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilişkisine de değiniliyor.
Yönetmenliğini Halil Aygün'ün yaptığı belgesel, 30 Mart Cumartesi saat 18.35'te, TRT Kurdi ekranlarında Türkçe alt yazılı olarak yayımlanacak. Belgeselin Türkçe ve Kürtçe versiyonları ise 31 Mart 2019 tarihinden itibaren TRT Kurdi Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek.
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