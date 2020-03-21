Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı nasıl kılınır? sorularının cevabı, bugün idrak edilen Miraç Kandili için merak ediliyor. Mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'ni, İslam alemi dualar edip namazlar kılarak ediyor. O namazlardan birisi de tesbih namazı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, tesbih namazı ile ilgili şu detayları veriyor:

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI NASIL? TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resul-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebu Davud, Tatavvu’, 14; Tirmizi, Salat, 238). Tesbih namazı dört rekat olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhaneke’den sonra 15 kere “Sübhanellahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra euzü besmele çekilir, Fatiha ve sure okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhanellahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekatta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha ve sure okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekat tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Tesbih namazı kerahet vakitlerinde kılınmaz (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtavi, Haşiye, s. 361).

TESBİH NAMAZI CEMAATLE KILINABİLİR Mİ?

Kaynaklarımız, tesbih namazını cemaatle kılınan nafile namazlar arasında saymamışlardır. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur. Kaynaklarımızda nafile namazlardan sadece teravih, küsuf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiska (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülmüştür. Bunların dışındaki tüm sünnet ve nafile namazların cemaatle kılınması mekruhtur (Serahsi, el-Mebsut, II, 144).