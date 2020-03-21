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Miraç Kandili ibadetleri neler? Kandil duaları ve tesbihat

Miraç Kandili ibadetlerle bugün idrak ediliyor. Her kandilde camilere giden vatandaşlar, bu kez koronavirüs tedbirleri nedeniyle kandil gecesini evlerinde ibadet ederek, dualara okuyarak ve tesbihat ile geçirecek. İşte Miraç Kandili ibadetleri

Miraç Kandili

Miraç Kandili ibadetleri ve kandil duaları neler? Tesbihat nasıl yapılır? soruları bu akşam evlerinde Miraç Kandili için ibadet edecek vatandaşların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu akşam camilerin kapalı oldupunu duyurarak, vatandaşlardan ibadetlerini evlerinde yapmalarını istedi. Miraç Kandili ibadetleri haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

1- Oruç Tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak
3- Kur'ân-ı Kerîm Okumak
4- Tevbe İstiğfar Etmek
5- Dua Etmek
6- Salavat Getirmek
7- Sadaka Vermek

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: YA İLAHEL-ALEMİN! Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân! EY ÇARESİZLER ÇARESİ! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

MİRAÇ KANDİLİ TESBİHATI

Tesbihatlar en az 100 defa zikredilmelidir

1. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed.

2. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

3. La ilahe illallah.

4. Estağfirullah.

5. Subhanallah.

6. Elhamdülillah

7. Allahu Ekber.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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