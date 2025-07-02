Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Tescil Numarası Nedir? Tescil Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

        Tescil Numarası Nedir? Tescil Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

        Tescil numarası terimini günlük hayatta hepimiz duymuşuzdur. Ancak tam olarak ne anlama geldiğini bilmeyen birçok kişi tescil numarası nedir sorusunu dile getiriyor. İsminden anlaşılacağı üzere resmi işlemlerle ilgili bir terim olan bu numara hakkında tescil numarası nasıl öğrenilir, tescil numarası nerede yazar ve tescil numarası ne işe yarar gibi soruları sizler için yanıtlıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 16:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tescil Numarası Nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tescil Numarası Nedir?

        Tescil numarası nedir sorusunu soranlara bu numaranın tek bir şeye ait olmadığını söyleyelim. Yani şöyle ki tescil numarası dediğimiz şey, bir marka, ürün, fikir, kurum, varlık, işlem, hak, belge gibi birçok şeye verilebilir. Tescil numarası, numara neye verildi ise ona özgü olan tekil bir kimlik numarasıdır. Yasal olarak ilgili kurum tarafından verilen tescil numarası verilen varlık, bir açıdan korunma altına alınmış olur ve başkaları tarafından izinsiz kullanılmaz. Birçok varlık çeşidine verilebileceğini söylediğimiz tescil numarası, insanların kimlik numarasına benzer. Bu numara ilgili varlığı temsil eder ve sistem içinde benzer diğer varlıklardan ayırır. Numara verilen varlığa bir çeşit kimlik sunan tescil numarasının kullanım yelpazesi oldukça geniştir. Peki bu denli geniş bir alanda kullanılan tescil numarası ne işe yarar? Buna cevap vermeden önce tescil numarası nasıl öğrenilir ve tescil numarası nerede yazar gibi soruları yanıtlayacağız.

        Tescil Numarası Nasıl Öğrenilir?

        Tescil numarası nasıl öğrenilir dediğimizde bu numarayı öğrenmenin birçok yolu olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu yollar numarasını öğrenmek istediğiniz varlığın türüne göre değişecektir. Örneğin bir markanın numarasını öğrenmek istiyorsanız eğer marka tescil numarası öğrenmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’nun online sorgulama sistemi üzerinden yardım almalısınız. Ancak tapu tescil numarası ve araç tescil numarası gibi sorgulamalarınızın hepsine e-devlet uygulaması üzerinden ulaşmanız mümkün… Kullanıcı adı ve şifrenizle e-devlet uygulamasına girerek ilgili bölümü açtığınızda kolaylıkla sorgulama yapabilirsiniz. Tapu tescil için e-devlet uygulamasının “Tapu Bilgileri Sorgulama” ekranına girebileceğiniz gibi araç tescil sorgulama için ise yine e-devlet uygulamasından “Araçlarım” bölümüne giriş yapmanız yeterli olacaktır. Fikri mülkiyet hakkı ile ilgilenen alan ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı online uygulamalardır.

        Tescil Numarası Nerede Yazar?

        Tescil numarası nasıl öğrenilir konusunda nasıl ki numaranın öğrenileceği varlığın türü önemli ise bu durum tescil numarası nerede yazar sorusu için de geçerlidir. Tescil numarasının yazdığı belgeler o varlığın ait olduğu alana göre değişir. Tescil numarası nerede yazar diyenlerdenseniz eğer sizler için yer verdiğimiz birkaç örneği inceleyebilirsiniz;

        • - Marka tescil numarası; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen evraklarda
        • - Fikri mülkiyet hakları tescil numarası; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan tescil belgelerinde
        • - Gayrimenkul tescil numarası; genellikle tapu senedi üzerinde
        • - Şirket tescil numarası; Ticaret Sicil Gazetesi’nde

        Tescil Numarası Ne İşe Yarar?

        Peki bu denli geniş yelpazede kullanılabilen tescil numarası ne işe yarar? Birçok farklı varlığa tescil numarası verilebildiğini gördük. Bu nedenle de tescil numarası, oldukça fazla amaca hizmet eder demek yanlış olmayacaktır. Tescil numarası ne işe yarar sorusuna cevap almak isteyenler için tescil numarasının başlıca yararları şu şekildedir;

        • - Kimlik görevi görür ve tanımlandırma yapar
        • - Yasal koruma sağlar
        • - Takip ve izlenebilirlik konusunda kolaylık sağlar
        • - Güvenlik ve doğrulama kolaylığı sağlar
        • - Yasal güvence altına alır
        • - Ticari güvenilirliği arttırır
        • - Veri tabanlarında arşivler ve kolay erişim imkanı sunar
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış