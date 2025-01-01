TESK Başkanı Palandöken: “2024 esnafın beklentisi doğrultusunda geçmedi”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yayımladığı mesajda 2025’in esnaf ve sanatkarlar adına büyüme ve gelişim yılı olmasını, yeni yılın Türkiye’deki tüm insanların, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözüme kavuştuğu bir yıl olmasını dilediğini belirtti.

Esnafın çalışma hayatını etkileyen yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve sosyal güvenlikteki sıkıntıların giderilmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Palandöken, “Hem yurttaşlarımız hem de esnaf ve sanatkârlarımız, enflasyonla mücadelede ciddi bir sınav verdiler. Dolayısıyla esnaf ve sanatkârlarımızın beklentileri arasında enflasyonun düşmesi, perakende sektöründeki sıkıntıların giderilmesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması öne çıkmaktadır” dedi.

Zorlu bir yılı geride bırakan esnaf ve sanatkârların yeni yılda yeni düzenlemeler beklediğini belirten Palandöken, “2024 yılında hep birlikte 2020’den sonra gelen pandemi, deprem ve ülkemizdeki ekonomik zorluklara karşı mücadele verdik. Umut ediyorum ki 2025 yılında özellikle sosyal güvenlikteki sıkıntıların norm birliği ile giderilmesi sağlanır. Bağ-Kurlular ve yanlarında çalışan sigortalılar için sigorta primleri ile emekli aylıklarında düzenleme yapılması, 9 bin iş günü üzerinden emeklilik yerine 7 bin 200 gün üzerinden emeklilik şartının getirilmesi gibi adımlar atılır. Düşük enflasyonla birlikte fiyatların gerilemesi ve sosyal adaletin sağlanması yönündeki çalışmaların hızlanması gerekmektedir. Esnaf ve sanatkârlar, ülkenin huzur ve güveni için mümkün olduğunca mücadele eden bir kesimdir. Bu kesimin ayakta kalmasının sağlanması, milyonlarca ailenin geçim kaynağı olan esnaf ve sanatkârlık ticaretinin devam etmesi, çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi mesleklerin sürdürülmesi açısından kritik önemdedir” ifadelerini kullandı.