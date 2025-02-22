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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK'ten ramazan alışverişi yapacak vatandaşlara "merdiven altı ürün" uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        TESK'ten ramazan alışverişi yapacak vatandaşlara "merdiven altı ürün" uyarısı

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayında merdiven altı ürün üretiminin arttığına dikkati çekerek, alışverişin güvenilir esnaftan yapılması gerektiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:49
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        TESK'ten "merdiven altı ürün" uyarısı
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        Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "merdiven altı" tabir edilen gerekli koşullar oluşturulmadan çalışan iş yerlerinde üretilen ürünlere karşı vatandaşları uyardı.

        Bu tür yerlerde üretimin ramazan ayında oldukça arttığını vurgulayan Palandöken, "Özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk, salam gibi yiyeceklerde büyük riskler söz konusu. Bu yüzden ramazan sofralarımızı kurarken sadece fiyatına ya da dış görünüşüne bakarak ürün satın almamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Palandöken, özellikle yol kenarlarında veya güvenilir olmayan internet sitelerinde satılan ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Alışverişlerde en önemli kurallardan biri de daha önce deneyimleyip güvendiğiniz markalara bağlı kalmaktır. Bazı üreticiler, tamamen ticari kazanç amacıyla, sağlıksız üretim yaparak bunu 'doğal' adı altında pazarlayabiliyor. Bildiğiniz ve güvendiğiniz esnaftan alışveriş yapılmalıdır."

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