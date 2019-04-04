Altın alışverişinin güvenilir ve bilinir esnaftan yapılması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her yıl düğün sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle gram altına ve çeyrek altına olan talep artıyor. Ancak altın fiyatları geçen yılın Nisan ayına göre büyük oranda artış gösterdi. Geçen yıl Nisan ayında 278 TL’den satılan çeyrek altın şimdi 375-380 TL bandında satılıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen çeyrek altının fiyatı geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 35 artış gösterdi. Bunu fırsat bilen sahtekarlar yine iş başına geçebilir. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık gerektirdiği için vatandaşlarımız altın alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Altın satın alırken de, bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli” şeklinde konuştu.

“OCAK VE ŞUBAT AYINDA ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ YÜZDE 18 AZALDI"



2019’un Ocak ve Şubat aylarında çeyrek altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldığına dikkati çeken Palandöken, “Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Ancak altın fiyatlarından dolayı üretimde de azalmalar var. 2017’de toplam 41.8 ton sikke ve ziynet altın üretilirken, 2018'de 30.3 ton sikke ve ziynet altın üretildi. 2019’un Ocak ve Şubat aylarında toplam 1 milyon 7 bin 110 adet çeyrek altın üretildi. Bir önceki yılın ilk iki ayında ise 1 milyon 188 bin 890 adet çeyrek altın üretilmişti. Yani Ocak ve Şubat aylarındaki çeyrek altın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı” diye konuştu.



