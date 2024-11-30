TESK'ten sahte içki uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni yıl yaklaşırken sahte alkol nedeniyle zehirlenme vakalarının görülmeye başlandığını bildirdi.

İstanbul'da 7 kişinin kaçak alkolden zehirlendiğinin ortaya çıktığını anımsatan Palandöken, "Etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.

Palandöken, alkollü içeceklerde sahteciliğin ölümle sonuçlandığına işaret ederek, bu nedenle devletin sanayide kullanılan etil alkolün kimlere verildiğini takip sistemiyle kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Ülke genelinde yapılan denetimlerde ele geçirilen sahte içkilere dikkati çeken Palandöken, sahte alkolle mücadelede etil alkolün piyasadaki teminini zorlaştırmanın en önemli adım olduğunu bildirdi.