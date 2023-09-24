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        Haberler Televizyon Teşkilat ne zaman başlıyor? 24 Eylül 2023 TRT1 yayın akışı ile Teşkilat 4. yeni sezon bu akşam var mı?

        Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? 24 Eylül 2023 TRT 1 yayın akışı Teşkilat 4. sezon bu akşam var mı?

        TRT 1'de yayınlanan Teşkilat yeni sezonu ile dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın yer aldığı dizinin sezon finalinde Baysal Teşkilat'tan ayrıldı. Dördüncü sezona yeni oyuncularla başlayacak olan dizinin izleyicileri "Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak, 80. yeni bölüm bu akşam mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 24 Eylül 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat 4. sezon tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 17:49 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:49
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        Teşkilat yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı Teşkilat, sezon finali öncesi her pazar akşamı TRT 1'de ekranlara geliyordu. 25 Haziran'da sezon finali veren Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki,"Teşkilat 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte, Teşkilat 80. bölümün bu akşam olup olmadığına ilişkin detaylar...

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        TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Teşkilat dizisi yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 4. sezonuyla Ekim ayının ilk haftasında ekranlara dönmesi bekleniyor.

        24 EYLÜL 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:45 Beni Böyle Sev

        08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        16:00 Hayatımın Neşesi

        19:00 Ana Haber

        20:00 Türk Sineması "Müslüm"

        22:50 Yabancı Sinema "Aşk Tarifi"

        01:25 Türk Sineması "Müslüm"

        03:30 Hayatımın Neşesi

        05:45 Kapanış

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        TEŞKİLAT 79. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

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        Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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