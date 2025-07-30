ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla, Güney Koreli LG Enerji Çözümü (LGES) ile dev bir işbirliğine imza atıyor.

İki şirket arasında, batarya tedariki kapsamında 4.3 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında, enerji depolama sistemi bataryaları da tedarik edilecek.

Tesla'nın bu hamlesi ile, son tarifeler nedeniyle Çin'e olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığı kaydediliyor.

LG'den alınacak lityum demir fosfat (LFP) bataryaların, Michigan'daki fabrikada üretilmesi bekleniyor.

Reuters'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tesla Mali İşler Direktörü Vaibhav Taneja, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Çin'den LFP bataryaları tedarik edildiği için ABD tarifelerinin "çok büyük" bir etkiye sahip olacağını belirtmişti.

SAMSUNG'DAN ÇİP ALACAK

Tesla bu hafta ayrıca bir diğer Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics'ten çip satın almak için 16,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını da duyurdu.

LG, Çinli şirketlerin hakimiyetindeki batarya kimyası olan LFP pilleri ABD'deki üreten az sayıdaki şirketten biri.

Mayıs ayında Michigan'daki fabrikasında LFP batarya üretimine başlayan LG, ülkede azalan elektrikli araç talebi sonrasında enerji depolama sistemlerine ağırlık vermeyi değerlendirdiğini açıklamıştı.