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Tesla Çin'de uzun menzilli elektrikli otomobil üretecek

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentindeki fabrikasında Model 3 isimli otomobilinin uzun menzilli versiyonunu üreteceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yakında satışa çıkacak otomobilin fiyatı 48 bin dolara denk gelecek

Tesla
Reuters

Elektrikli araç üretici Tesla, Çin'de bir süre önce devreye aldığı fabrikasında, Model 3 isimli otomobilinin yeni bir versiyonunu üreteceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Model 3'ün daha uzun menzile sahip bir versiyonunun Şangay'daki tesiste üretileceği belirtildi.

Çin'de 48 bin dolara denk gelecek şekilde 344 bin yuan fiyata sahip olacağı belirtilen otomobilin, yakında satışa çıkacağı kaydedildi.

Model 3'ün standart versiyonu ise ülkede 271 bin yuandan alıcı buluyor.

Tesla'nın ABD dışındaki ikinci fabrikası olacak Almanya'nın Berlin kentindeki tesisin de çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

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