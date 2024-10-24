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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'nın geliri ve kârı yükseldi - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın geliri ve kârı yükseldi

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8, kârı da yüzde 17 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 08:28 Güncelleme: 24.10.2024 - 08:28
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        Tesla'nın geliri ve kârı yükseldi
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        Tesla, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 25,2 milyar dolara çıktı. Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 23,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 1,9 milyar dolar olmuştu.

        Tesla'nın geçen senenin aynı döneminde 53 sent olan hisse başına kârı da üçüncü çeyrekte 62 sente yükseldi.

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        ÜRETİM ARTTI

        Tesla, 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel çapta 469 bin 796 otomobilin üretimini yaparken, 462 bin 890 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

        Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 9, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 6 artış kaydetti.

        Tesla'dan yapılan açıklamada, makroekonomik karşı rüzgarlara ve rakiplerin elektrikli araç yatırımlarını geri çekmesine rağmen, şirketin otomobil ve enerji ürün yelpazesini genişletmeye, maliyetleri düşürmeye ve yapay zeka ile üretim kapasitesine yatırıma devam ettiği vurgulandı.

        Açıklamada, devam eden makroekonomik koşullara karşın, 2024'te araç teslimatlarında hafif bir büyüme beklendiği bildirildi.

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