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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla yeni indirimlere gitti - Otomobil Haberleri

        Tesla yeni indirimlere gitti

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin, Almanya ve ABD gibi büyük pazarlarda bazı modellerinin fiyatlarında indirim yaptı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:28
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        Tesla yeni indirimlere gitti
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        Elektrikli araç satışlarının düştüğü ve Çinli otomobil üreticileriyle rekabetin arttığı bir dönemde Tesla, elektrikli araç fiyatlarında yeni indirimlere gitti.

        Şirketin internet sitesindeki fiyat listelerine göre, Tesla Çin'de Model 3'ün başlangıç fiyatını 14 bin yuan (yaklaşık 1932 dolar) azalışla 231 bin 900 yuana (yaklaşık 32 bin dolar) düşürdü.

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        Tesla Almanya'da da arkadan itişli Model 3'ün fiyatını 42 bin 990 avrodan 40 bin 990 Euro'ya indirdi.

        Şirket, ABD'de ise Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarında 2 bin dolar indirim yaptı.

        ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede de fiyat kesintilerine gittiği aktarıldı.

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        SATIŞLARI 2020'DEN BU YANA İLK KEZ DÜŞTÜ

        Tesla'nın nisan ayında açıkladığı 2024'ün ilk çeyreğine dair araç üretim ve teslimat verilerine göre, şirketin otomobil teslimatları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 gerilerken 2020'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş kaydedilmişti.

        Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kalmıştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim etmişti.

        TÜRKİYE'DE MİLYONLUK İNDİRİM

        Son 1 yıldır dünyada fiyatı düşerken Türkiye'de fiyatı artan Tesla, Türkiye'ye de araç fiyatını ucuzlatacak bir adım attı.

        Bu kapsamda, Türkiye'deki en ucuz Tesla'nın fiyatı yaklaşık 1 milyon TL ucuzladı.

        ABD'li markanın ülkedeki tek otomobili olan Model Y'nin arkadan itişli versiyonu, bataryası ve motor gücünde yapılan güncelleme ile yüzde 10 ÖTV dilimine girdi. Böylece, otomobilin fiyatı 2.7 milyon TL seviyesinden 1.8 milyon TL'nin altına inmiş oldu.

        Tesla'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan itibaren büyük önem verdiğimiz altyapı çalışmalarımızın tatmin edici bir seviyeye gelmesinin sonucu olarak, Model Y yelpazemize bu yeni versiyonu ekliyoruz" denildi.

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