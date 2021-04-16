Teşvikiye Camii 3 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

DHA

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Teşvikiye Camii, bugün kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı.

Şişli, Nişantaşı'nda bulunan ve 1854 yılında Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilen Teşvikiye Camii dış düzeyindeki bozulmalar sebebiyle 3 yıl önce restorasyona alınmış ve ibadete kapatılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bakım çalışmaları yapılan camiinin restorasyonu tamamlandı.

İLK HUTBEYİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ OKUDU

Cami bugün Cuma namazı ile ibadete yeniden açıldı. Caminin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Restorasyonunun tamamlanması Ramazan ayının ilk cuma gününe denk gelen camideki ilk hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu.

'YAKLAŞIK 21 MİLYON LİRALIK BİR HARCAMA YAPTIK'

Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Restorasyon çalışmasından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce ve Bakanlığımızca yapılan, bugün açılışı nasip oldu. Çok güzel bir restorasyon oldu. Hem çevre düzenlemesi hem caminin içi ve dışı tamamen elden geçirildi. Yaklaşık 21 milyon liralık bir harcama yaptık.

Ramazan ayının bu cumasına yetiştirmeyi başardık. Hayırlı olsun diyorum. Çok eski bir camimiz. İlk yılları 1794-95 Sultan 3. Selim zamanında. Daha sonrasında tahribat gördüğü için 1855 yılında Abdülmecit tarafından tekrar yaptırılıyor. Daha sonra defalarca restorasyonlardan geçiriliyor. Ama çok yıpranmıştı o yüzden 3 sene önce 2018 yılında tekrar restorasyona tabii tutuldu. 3 yıllık bir çalışmayla aslına uygun şekilde restore edildi. Bugün de Sayın Ali Hoca'mızla birlikte tekrar ibadete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

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