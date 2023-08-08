Tete kimdir, aslen nereli ve hangi takımda oynuyor? GS transfer listesindeki Tete'nin kariyeri
Galatasaray transferde bu kez Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te oynayan Brezilyalı yıldız oyuncu Tete'yi gözüne kestirdi. 2000 doğumlu ve son iki yılda Lyon ve Leicester City takımlarında kiralık olarak forma giyen Tete'nin kariyerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...
2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Demirbay'ın ardından bu kez de Tete ile mutlu sona yakın. Bugün, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Cimbom'un Tete transferi ile ilgili detayları derledik...
HUKUKİ BİR ENGEL ÇIKMAZSA...
Galatasaray'ın Tete ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te bulunan Tete'nin sözleşmesi Aralık 2023’te sona eriyor.
Ancak Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da forma giyen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuların serbest kalabileceği yönündeki UEFA kararı göz önünde bulundurularak oyuncunun bonservisini kulübünden alması söz konusu. Hukuki bir engel çıkmadığı takdirde Tete Galatasaray forması giyecek.
TETE KİMDİR?
2000 yılında Brezilya'da dünyaya gelen Tete, futbola Gremio altyapısında başladı ve profesyonelliği de bu takımda adım attı. Sol ayaklı ve sağ kanatta oynayan 23 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'e transfer oldu.
Bu takımda 3 yıl forma giyen yıldız oyuncu, 2021-2022 sezonun ortasında Fransız ekibi Lyon'a, 2022-2023 sezonu ortasında ise İngiliz takımı Leicester City'de kiralandı.
Kariyerinde şimdiye dek 151 maça çıkan Tete, bu karşılaşmalarda 40 gol atıp 12 de asist üretti.