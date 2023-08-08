Haberler Gündem Tete kimdir, aslen nereli ve hangi takımda oynuyor? GS transfer listesindeki Tete'nin mevkisi ve bonservisi...

Tete kimdir, aslen nereli ve hangi takımda oynuyor? GS transfer listesindeki Tete'nin kariyeri Galatasaray transferde bu kez Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te oynayan Brezilyalı yıldız oyuncu Tete'yi gözüne kestirdi. 2000 doğumlu ve son iki yılda Lyon ve Leicester City takımlarında kiralık olarak forma giyen Tete'nin kariyerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 08.08.2023 - 13:41 Güncelleme: 08.08.2023 - 13:41 facebook

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2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kerem Demirbay'ın ardından bu kez de Tete ile mutlu sona yakın. Bugün, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Cimbom'un Tete transferi ile ilgili detayları derledik...

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HUKUKİ BİR ENGEL ÇIKMAZSA... Galatasaray'ın Tete ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te bulunan Tete'nin sözleşmesi Aralık 2023’te sona eriyor. Ancak Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da forma giyen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuların serbest kalabileceği yönündeki UEFA kararı göz önünde bulundurularak oyuncunun bonservisini kulübünden alması söz konusu. Hukuki bir engel çıkmadığı takdirde Tete Galatasaray forması giyecek.