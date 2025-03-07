Tete, Panathinaikos'ta kariyer sezonunu geçiriyor

Sezon başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Panathinaikos'un Fiorentina'yı 3-2'lik skorla yendiği maçta galibiyet golünü atan Tete, bu sezon Yunan ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol ve 3 asiste ulaştı. Panathinaikos'ta bu sezon Yunanistan Süper Ligi, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 müsabakada forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, Yunanistan Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde 5'er, Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol kaydetti.