Tevdi etmek kelimesinin sözcük anlamı nedir? Tevdi etmek sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TEVDİ ETMEK NE DEMEK?

Dilimizdeki karşılığı "vermek, bırakmak" anlamlarına gelen tevdi etmek, Arapça kökenlidir.

TEVDİ ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, tevdi etmek şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "tevdiğ etmek, tevhi etmek, tebdi etmek" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "tevdi etmek"tir.