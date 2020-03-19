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Tevdi etmek nasıl yazılır? Tevdi etmek ne demek? Tevdi etmek TDK sözlük anlamı ve imla

Tevdi etmek kelimesinin anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Tevdi etmek kelimesinin sözlük anlamı ne? İşte yanıtlar...

Tevdi etmek ne demek?

Tevdi etmek kelimesinin sözcük anlamı nedir? Tevdi etmek sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TEVDİ ETMEK NE DEMEK?

Dilimizdeki karşılığı "vermek, bırakmak" anlamlarına gelen tevdi etmek, Arapça kökenlidir. 

TEVDİ ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, tevdi etmek şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "tevdiğ etmek, tevhi etmek, tebdi etmek" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "tevdi etmek"tir.

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