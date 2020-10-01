teve2 canlı yayın akışı belli oldu. Bu akşam Galatasaray Rangers maçı teve2 kanalında olacak. Futbol severler Galatasaray Rangers maçı için teve2 kanalı canlı yayın akışı ve uydu frekans bilgilerini merak ediyorlar. İşte detaylar...

GALATASARAY RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bugün deplasmanda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 288. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 287 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 382 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

TEVE2 CANLI YAYIN AKIŞI

19:45 Ver Kaç

21:45 Rangers - Galatasaray Play-Off Turu Karşılaşması

23:45 Galip Derviş

01:30 Hırsız Polis

TEVE2 HAKKINDA

teve2, 18 Ağustos 2012'de yayına başlayan Demirören Holding'e bağlı televizyon kanalı. Kanal, Turner Broadcasting System'in TNT'yi Türkiye'den çekme kararı alması nedeniyle yayın haklarını Doğan Yayın Grubu'na satması sonucunda kurulmuştur. Popüler yabancı diziler, yerli diziler, yerli yapımlar, eğlence programları, çizgi filmler ve tematik film kuşakları yayınlayan kanal, hem orijinal dil hem de Türkçe dil desteğiyle yayın yapmaktadır. Kanal D-Smart, Digiturk, KabloTV, Turkcell TV+, tivibu ve Türksat 4A uydusu üzerinden izlenebilmektedir. 3 Eylül 2012'den itibaren düzenli yayına geçmiştir 10 Ekim 2016'da ismi teve2 olarak değiştirilmiştir.

TEVE2 HD

teve2 HD, 1 Şubat 2013 tarihinde, saat 09:45'te kurulan, teve2 kanalı ile eş zamanlı olarak yayın yapan, teve2'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

teve2 HD, 18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece D-Smart platformunda 21. kanaldan izlenebilmiştir. Fakat 18 Eylül 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun devreye girmesiyle birlikte D-Smart'taki yayınını devam ettirerek Filbox'ta ve de Türksat 4A uydusunda 12245 H 27500 5/6 frekansına şifresiz ve ücretsiz olarak eklenmiştir.

Ayrıca teve2 HD, 15 Eylül 2013'te teve2'nin logosunun değişmesiyle normal tv2 logosunu kullanmaya başlamış fakat normal teve2 HD yayınının, normal teve2 logosu haricinde sağ üst köşesine bir adet şeffaf "HD" logosu eklenerek yayınlarına devam edilmiştir.

teve2, 28 Eylül 2015 tarihinde HD logosunu kaldırmıştır.

TEVE2 UYDU FREKANS BİLGİLERİ