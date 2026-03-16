Tevessül duası nasıl okunur? Tevessül duası Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı
Tevessül duası, genellikle kişilerin dilek ve ihtiyaçlarını Allah'a arz etmek için okuduğu bir duadır. Müslümanlar, günlük hayatın sıkıntı ve zorluklarından arınmak için en güvenilir yollar arasında tevessül duasına başvururlar. Bu dua, hem manevi huzur sağlar hem de Allah'ın rahmetine ulaşmayı kolaylaştırır. İnsanlar arasında, tevessül duasının kısa süre içinde etkisini gösterdiğine dair bir inanış da yaygındır ve bu nedenle birçok kişi zor anlarında sıkça başvurmaktadır. İşte Tevessül duasının Türkçe okunuşu ve anlamı haberimizde...
TEVESSÜL DUASI NEDİR?
Tevessül duası, kişinin Allah’a dua ederken salih bir ameli, Allah’ın güzel isimlerini veya peygamberleri vesile ederek O’ndan dilekte bulunması anlamına gelir. İslam’da tevessül, kulun Allah’a daha samimi bir şekilde yönelmesi ve duasının kabulünü istemesi amacıyla yapılan bir dua şeklidir.
TEVESSÜL DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme innî es’eluke ve eteveccehu iley-ke, bi-nebiyyike nebiyy’ir-rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve alih.
Ya Ebe’l-Kasım, ya Rasulallah, ya imam’er-rahme, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevec-cehnâ ve’steşfe’nâ, ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecî-hen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebe’l-Hasan, ya Emire’l-Mu’minin, ya Ali’y-yebne Ebî Talib. Ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteş-fe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Fatimet’ez-Zehra, ya binte Muhammed, ya gurrate ayn’ir-rasûl, ya seyyidetenâ ve mevla-tenâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ, ve tevessel-nâ biki ilallah, ve gaddemnâki, beyne yedey hâ-câtinâ. Ya vecîheten indellah, işfeî lenâ indellah.
Ya Ebâ Muhammedin, ya Hasan’ebne Ali, eyyuh’el-Mucteba, yebne Rasulillah, ya hucce-tallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteş-fe’nâ ve tevesselnâ bike ilal-lah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebâ Abdillah, ya Huseyn’ebne Ali, eyyu-h’eş-şehîdu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevec-cehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebe’l-Hasan, ya Ali’yyebne’l-Huseyn, ya Zeynelabidin, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevec-cehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebâ Cafer, ya Muhammed’ebne Ali, eyyu-he’l-Bâgiru, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevecceh-nâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gad-demnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebâ abdillah, ya Cafer’ebne Muhammed, eyyuh’es-Sadigu, yebne Rasulillah, ya huccetal-lahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilal-lah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebel-Hasan, ya Muse’bne Cafer, eyyuhe’l-Kazimu yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevecceh-nâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gad-demnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebe’l-Hasan, ya Ali’yyebne Musa, eyyu-he’r-Rizâ, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevecceh-nâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gad-demnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen in-dellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebâ Cafer, ya Muhammed’ebne Aliyy, ey-yuhe’t-Tegiyyu’l-Cevad, yebne Rasulillah, ya huccetellahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevla-nâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâ-tinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebe’l-Hasan, ya Ali’yyebne Muhammed, eyyuhe’l-Hadi’n-Nakiyyu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevla-nâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâti-nâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Ebâ Muhammed, ya Hasan’ebne Ali, ey-yuhe’z-Zekiyyu’l-Askeriyyu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mev-lanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâti-nâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya Vasiyye’l-Hasan, ve’l-Halefe’l-Hucceh, ey-yuhe’l-Gâimu’l-Muntazar’ul-Mehdî, yebne Rasu-lillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve teves-selnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Ya sâdetî ve mevâliyye, innî teveccehtu bi-kum eimmetî ve uddetî liyemi fagrî ve hâcetî ilallah ve tevesseltu bikum ilallah vesteşfe’tu bi-kum ilallah, feş’feû lî indallah ve’stengizûnî min zunûbî indallah.
Fe-innekum vesîletî ilallah ve bi-hubbikum ve bi-gurbikum ercû necâten minallah, fekûnû indal-lahi recaî, ya sâdetî, ya evliyâallah, sallallahu aleyhim ec-meîn ve leanellahu e’daallahi zâlimî-him mine’l-evvelîne ve’l-ahirîn. Amîne rabbe’l-âlemîn.
TEVESSÜL DUASI ANLAMI
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Allah’ım! Ben, rahmet peygamberi Muham-med’i (ona ve Ehlibeyti’ne Allah’ın selamı ve rahmeti olsun) huzuruna vasıta ederek niyaz ediyor ve sana yöneliyorum.
Ya Eba’l-Kasım, ey Allah’ın resulü, ey rah-met önderi, ey efendimiz ve mevlamız! Ger-çekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetle-rimizin verilmesi için seni önümüze aldık. Ey Allah katında şerefli olan şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Eba’l-Hasan, ey Müminlerin Emiri, ey Ali b. Ebi Talib! Ey Allah’ın yaratıkları üzerin-deki hücceti, ey efendimiz ve mevlamız! Ger-çekten biz seni vasıta ederek Allah’a yakınlaş-tık ve hacetlerimizin kabulü için seni öne al-dık. Ey Allah katında şerefli ola, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Fatımat’üz-Zehra, ey Hz. Muhammed’in (s.a.a) kızı, ey Peygamber’in gözünün nuru, ey seyyidimiz ve serverimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;ve hacetlerimizin veril-mesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şe-refli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba Muhammed, ey Hasan b. Ali, ey Müçteba, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a ya-kınlaştık; ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba Abdillah, ey Hüseyin b. Ali, ey şehid ve ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a ya-kınlaştık;ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba’l-Hasan, ey Ali b. Hüseyin, ey Zey-nelabidin, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a ya-kınlaştık ve hacet-lerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam Bakır, ey Peygamber’in torunu! Ey Al-lah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a ya-kınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık .Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba Abdillah, ey Cafer b. Muhammed, ey İmam Sadık, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendi-miz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Alla-h’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba’l-Hasen, ey Musa b. Cafer, ey İmam Kâzım, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a ya-kınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba’l-Hasen, ey Ali b. Musa, ey İmam Rıza ve ey Peygamberin torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a ya-kınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam Takıyy’ül-Cevad, ey Peygamber’in toru-nu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin veril-mesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba’l-Hasan, ey Ali b. Muhammed, ey İmam Hadi Naki, ey Peygamberin torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendi-miz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Alla-h’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey Eba Muhammed, Ey Hasen b. Ali, ey İmam Zekiyy’ül-Askeri, ey Peygamber’in toru-nu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin veril-mesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey İmam Hasen Askeri’nin vasisi, ey (Pey-gamber soyundan) hüccet olarak kalan iyi ha-lef, ey kıyam etmesi beklenen Mehdi, ey Pey-gamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hüc-ceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçek-ten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şe-faat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetleri-mizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah ka-tında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ey efendilerim ve mevlalarım, ben İmamla-rım ve yoksulluk ve hacet günlerimde (yardı-mıma koşacak) vasilerim olan sizi vasıta ede-rek Allah’a yöneldim;ve sizinle Allah’a yakın-laştım, şefaat diledim. Artık şefaat edin bana Allah indinde ve Allah katında beni yaptığım günahlardan kurtarın.
Sizsiniz benim Allah katındaki vesilelerim ve sizi sevmek, size yakınlaşmakla, Allah’tan kurtuluş ümit ederim. Öyleyse Allah katında ümit (sermayesi) olun bana ey efendilerim, ey Allah’ın velileri! Allah rahmet etsin bütün on-lara. Allah lânet etsin, onlara zulmeden Allah düşmanlarına; evvellerinden sonlarına kadar…
Amin ey âlemlerin Rabbi!