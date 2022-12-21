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Tevhit nedir, ne anlama gelir? Kısaca kelime-i tevhit anlamı ve yazılışı

İslam dini tevhit inancı üzerine kurulduğu için özellikle bu kelimenin anlamı çok merak edilmektedir. En yalın haliyle sözcük anlamı “bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek” anlamına gelen tevhit İslamiyet’in özünü oluşturmaktadır. Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de direkt tevhit kelimesi geçmiyor olsa bile kelimenin farklı kökenleri olan “vahd, vahid, ahad ve vahde” kelimeleri geçmektedir.

Tevhit Nedir, Ne Anlama Gelir? Kısaca Kelime-i Tevhit Anlamı ve Yazılışı

Tevhidin ne olduğunun anlaşılması bir bakıma Allah’ın (CC) sıfatlarının da anlaşılması ile mümkün olmaktır. Kelime-i tevhidi dil, zihin ve kalp ile tekrar etmek gerekmektedir. Müslümanlar için Müslümanlığın temelini oluşturan durum Allah’ın tek ve bir yaratıcı olduğunun kabul edilmesidir.

İman edip İslam dinini kabul etmek Allah’ın bir ve tek yaratıcı olduğuna inanıp ondan başka ilah olmadığını kabul etmek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Kelime-i tevhidi her daim dilde ve kalpte dolaştırmak Müslümanlık için önemlidir. Bunun içinde kelime-i tevhidin ne olduğunun ve nasıl okunup yazıldığının bilinmesi gerekmektedir. Biz de bu içeriğimizde tevhit nedir, ne anlama gelir? Kısaca kelime-i tevhit anlamı ve yazılışı hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tevhit ile ilgili tüm merak edilenler…

Tevhit Nedir?

Tevhit nedir? sorusu Müslüman aleminde çok fazla sorulan bir sorudur. Sözlüğe bakıldığında tevhidin “tek ve bir olmak” anlamına gelen “vahd (vahdet, vühûd)” kelimesinin kökünden türeyerek “bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek” anlamına geldiğini görmek mümkündür.

Kelime-i Tevhit Ne Demek?

Kelime-i tevhit ne demek? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Özellikle Kelime-i tevhit Arapça olduğu için anlamı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu ifadenin “Allah’ı birleme cümlesi” olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda aslında Kelime-i tevhit Allah’ın tek ve bir olduğunun kabul edilmesi manasına gelmektedir. Hadislere bakıldığında söylenmesi en faziletli olan cümlelerden birinin kelime-i tevhit olduğu görülmektedir.

Tevhit Nasıl Çekilir?

Tevhit nasıl çekilir? Sorusu Müslüman aleminde merak edilen konulardan biridir. Kelime-i tevhit "Lâ ilahe illallah, Muhammedîn Resulullah" cümlesine denmektedir. Dolayısıyla tevhit çekmek isteyenlerin bu cümleyi söylemeleri gerekmektedir. Bu cümle Müslümanlar arasında söylenmesi en faziletli ifadelerden biri kabul edilmektedir.

Kelime-i Tevhit Anlamı

Kelime-i tevhit anlamı çok fazla sorulmaktadır. Kelime-i tevhit denildiğinde “Lâ ilahe illallah, Muhammedîn Resulullah" ifadesi akla gelmektedir. Bunun anlamı da Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed (SAV) ise onun resulü yani peygamberidir. Dolayısıyla bunu söyleyen bu ifadeleri kabul etmiş sayılır.

Kelime-i Tevhit Yazılışı

Kelime-i tevhit yazılışı “Lâ ilahe illallah, Muhammedîn Resulullah" şeklindedir. Bu cümlenin anlamı ise ''Allah'tan (C.C) başka ilah yoktur, Muhammed (S.A.V) Allah'ın elçisidir.''

Tevhit İnancı

Müslümanlık temelde tevhit inancı üzerinde kurulmuş olan bir dindir. Bu inanca göre Allah tek yaratıcıdır ve onun dışında herhangi bir yaratıcı kabul edilemez. Aynı zamanda Allah’ın eşi ve benzeri bulunmaz. Tevhit inancı kapsamında devamlı olarak “Lâ İlâhe İllallah” cümlesi tekrar edilir. Bu cümle Allah’tan başka ilah olmadığını tekrarı anlamındadır.

Hz. İbrahim Tevhit İnancına Nasıl Ulaşmıştır?

Tevhit inancı günümüze temelde Hz. İbrahim’den gelmiştir. Bu yüzden pek çok kişi Hz. İbrahim tevhit inancına nasıl ulaşmıştır? Diye merak etmektedir. Hz. İbrahim evrene, aya, güneşe ve yıldızlara bakarak bunların tek bir yaratıcısı olduğunu düşünerek tevhit inancına aklıyla ulaşmıştır.

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