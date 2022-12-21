Üniversiteler liselerden farklı bir sınav sistemi uygulamaktadır. Her öğrenci liseden sonra üniversiteye başladığında ilk olarak sisteme uyum sağlamaya çalışır. Örneğin üniversitelerde harflerin not karşılıkları bulunur. Bunun dışında bütünleme ve tek ders sınavları da bilinen farklı değişikliklerdir. Öğrenci derslerde geçmesini sağlayacak notları alamadığında derslerden kalmış olur ve bu dersler gelecek sene tekrar verilmelidir. Bu durumda öğrencinin dönemi ve yılı uzadığı için mezun olması zorlaşır. Böyle durumlar ile ilgili sorun yaşayan öğrencilere özel tek ders sınavları yapılmaktadır.

Aslında bu durum üniversite sisteminin öğrencilerin mezuniyetine destek verdiğini göstermektedir. Çünkü tek ders sınavları sayesinde notunu yükseltme ve dersten geçme şansı verilmektedir. Fakat tek ders sınavını da geçemeyen öğrenciler için mezuniyet gelecek yıla kalacaktır. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler bu sınavların tarihlerini merak ederler. Genellikle bu sınavların tarihleri yıllık olarak belirlenip akademik takvime eklenmektedir.

Her üniversitenin senelik olarak hazırladığı akademik takvimi bulunmaktadır. Öğrenciler bu takvime üniversitelerin web sitelerinden ulaşabilirler. Ancak bu tarihler her üniversitede farklı olabilir. Dolayısıyla bu tarihleri kaçırmamak için mutlaka önceden takip edilmesi gerekmektedir. Bazen tarihlerde yapılan değişiklikler üniversitelerin web sayfalarının duyurular kısmında da yer alabilir. Öğrenciler tek ders sınavına girmek için bu bilgileri takip etmelidir. Biz de bu içeriğimizde tek ders sınavı nedir, ne zaman yapılır? Tek ders sınavına kimler girebilir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tek ders sınavı ile ilgili tüm merak edilenler…

Tek Ders Sınavı Nedir?

Tek ders sınavı nedir? sorusu çok fazla öğrenci tarafından sorulmaktadır. Eğer öğrencinin not ortalaması 2’nin üzerindeyse ama yalnızca bir dersi başarısız kalmışsa bu öğrenciye mezuniyet şansı verebilen sınava tek ders sınavı denmektedir. Öğrenci bu sınava girerek mezun olma şansı yakalayabilir. Bu dersten başarılı olan öğrenciler mezun olabilir. Ancak her şeye rağmen bu sınavdan da öğrenci başarılı olamadıysa mezuniyeti bir sonraki seneye kalabilir.

Tek Ders Sınavına Kimler Girebilir?

Tek ders sınavına kimler girebilir? Sorusu pek çok kişinin zihninin kurcalamaktadır. Bu sınava girebilmek için öğrencinin mezuniyetine tek bir dersin kalmış olması gerekmektedir. Öğrencinin ortalaması 2’nin üzerinde olmasına rağmen mezun olması için tek dersi geçmesi gerekiyorsa bu sınavdan başarılı olup mezun olma şansı elde edebilir. Bunun dışında mezuniyet öncesi ortalamasını yükseltmek isteyen kişiler de bu sınava girebilir.

Tek Ders Sınavından Geçmek İçin Kaç Puan Almak Gerekir?

Tek ders sınava girmeyi düşünen öğrenciler mutlaka tek ders sınavından geçmek için kaç puan almak gerekir? sorusunu sormaktadır. Bu sorunun yanıtı her üniversitede farklı olabilmekle beraber genellikle 50 ya da 60 şeklindedir.

Tek Ders Sınavı Ne Zaman Yapılır?

Tek ders sınavı ne zaman yapılır? Sorusu pek çok üniversite öğrencisi tarafından sorulmaktadır. Bu tarih her üniversitede farklıdır. Genellikle sınavın yapılmasına yakın üniversitelerin web sitelerindeki duyurular kısmında sınav takvimi ilan edilmektedir.