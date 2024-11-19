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        Texas'ta ilkokulda İncil dersi için harekete geçtiler

        ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden sonra Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Texas eyaletinde ilkokul müfredatına İncil dersi eklenmesi için yeniden çalışmaların başlatılması tepkilere neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 22:13 Güncelleme: 19.11.2024 - 22:13
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        İlkokulda İncil dersi için harekete geçtiler
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        Evanjelizm mezhebinin mensuplarının yoğun yaşadığı Texas eyaleti eğitim departmanı, daha önce teklif edilen ve bazı bölümleri tepki toplayan Hristiyanlık öğretisi "Bluebonnet" isimli dini müfredatın uygulanması için çalışma başlattı.

        Texas Faculty Association (AFT) isimli kar amacı gütmeyen eğitim sendikası tarafından yapılan açıklamada, ilkokul müfredatı için önerilen dini müfredatın "kilise ile devletin ayrılığı ilkesi ile sınıfların ve öğretmenlerin akademik özgürlüğünü ihlal ettiği" ileri sürüldü.

        Sendika yetkilileri, söz konusu materyallerin "istenmeyen ve gereksiz miktarda İncil referansı" içerdiğini vurguladı.

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        "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ SEVİYESİNE UYGUN"

        Texas Özgürlük Ağı'ndan yapılan açıklamada ise diğer inanç ve kutsal kitapların yer almadığı belirtilen müfredatla "Hristiyanlık misyonerliği" yapıldığı yorumuna yer verildi.

        Muhafazakar bir topluluk olan Texas Values'un politika direktörü Jonathan Covey ise bu müfredatın başka inançlara da kısmen yer verdiğini ve ilkokul öğrencilerinin yaş seviyesine uygun olduğunu iddia etti.

        Texas'ta geçen yıl, kamu okullarında, sertifikasız din adamlarının işe alınmasına izin verilmiş ve Tevrat'ta bahsi geçen On Emir'in devlet okullarında sergilenmesinin zorunlu kılınması için baskı yapılmış, Texas Eğitim Ajansı, mayıs ayında yayınladığı bir basın bülteninde dini müfredatı savunmuştu.

        Louisiana ve Oklahoma gibi dindarlığın yüksek olduğu eyaletlerde de benzer girişimler tartışma ve davalara sebep olmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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