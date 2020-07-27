Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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