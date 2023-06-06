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TFF 2023-2024 transfer dönemi tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi

TFF 2023-2024 transfer dönemi tarihlerini açıkladı
HABERTURK.COM

TFF, transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.

Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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