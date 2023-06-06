TFF, transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.
Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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