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TFF, transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.

Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."