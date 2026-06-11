TFF açıkladı: Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz kamptan ayrıldı!

Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasının ardından TFF'den yapılan açıklamada; Muhamed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz olmak üzere üç futbolcunun olası sakatlık ihtimaline karşı hazırda bekletilmek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacağı duyurulmuştu.

ARAL ŞİMŞİR VE DEMİR EGE TIKNAZ KAMPTAN AYRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu yeni yaptığı açıklamada; A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona’daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.