        TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi!

        TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi!

        Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerde 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 12:35
        TFF açıkladı: İşte yeni sezon başlangıç tarihi!

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

        Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

        Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

        Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

        Diyarbakırda polisin "dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

        Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza uygulandı.

