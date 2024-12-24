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        Haberler Spor Futbol TFF, Amatör Futbol Direktörlüğü kurdu - Futbol Haberleri

        TFF, Amatör Futbol Direktörlüğü kurdu

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Amatör Futbol Direktörlüğü kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:25
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        TFF, Amatör Futbol Direktörlüğü kurdu
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amatör Futbol Direktörlüğü kurulduğunu duyurdu.

        TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla kurulan Amatör Futbol Direktörlüğünün başına Zafer Şen'in getirildiği belirtildi.

        Amatör Futbol Direktörlüğünün, amatör futbolun daha güçlü bir yapıya kavuşması ve Türk futboluna yeni yeteneklerin kazandırılması için projeler üreterek hayata geçireceği bildirildi. Amatör futbol liglerinin idari yapısının ve organizasyonunun yürütüleceği direktörlüğün çalışmalarına kısa sürede başlayacağı aktarıldı.

        Amatör İşler Kurulu kararıyla Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) logosunun da değiştirildiği kaydedildi.

        İşte Bölgesel Amatör Lig'in yeni logosu:

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