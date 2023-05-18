Kayserispor ziyaretinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, "Bizim 5 yıllık planımız vardı. Kasım ayında Dünya Kupası için ara verdik. Şubat'ta yaşanan depremden ötürü ara verdik. 2'si Süper Lig'den olmak üzere 9 kulüp ligden çekildi. Hal böyle olunca, bu sezon verimli olunamadı. Bunun için 1 yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık" şeklinde konuştu.