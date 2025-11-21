TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulunacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündeme dair basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Giriş: 21.11.2025 - 14:12 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:12
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin 24 Kasım Pazartesi günü Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
TFF'den yapılan duyuruda, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısının saat 11.00'de başlayacağı bildirildi.
