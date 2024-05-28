TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bilimin gösterdiği yolda çalışıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun katkılarıyla Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi'nde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda üç gün sürecek Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi'nin açılış oturumlarına TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Marmara Üniversitesi dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye konuşması sonrası Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven Erdil tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edildi. Kongrede TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt'e de spor bilimlerine katkılarından dolayı "Teşekkür Ödülü" verildi.

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"BİLİM İNSANLARININ FUTBOLA KATKILARINI ÖNEMSİYORUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı konuşmada futbolda bilimin önemine vurgu yaptı. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Büyük hedeflere ulaşma yolunda, futbolun bilimle olan ilişkisini derinlemesine incelemek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi'nin Türk sporuna katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Günümüzde pozitif bilimlerin sporun çok önemli bir parçası olduğu konusunda küresel bir ortak anlayışa sahibiz. Özellikle ileri futbol ülkelerinde artık bilimsel metodun ön planda olduğunu biliyoruz. Bizler de Türkiye Futbol Federasyonu olarak, gerek futbolcuların gerekse antrenörlerin kişisel gelişimi ile yakından ilgilenerek bilimin gösterdiği yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Federasyonumuzun tam desteğiyle düzenlenen bu kongrede, birbirinden değerli, alanlarında uzman spor ve bilim insanlarının katkılarını önemsiyoruz. Her iki alanda da katılımcıların, yeni bilimsel gelişmelerden faydalanarak yeni ufuklar edinileceğine inanıyorum." diye konuştu. REKLAM "BU KONGRE TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİNE ÖNEMLİ FAYDALAR SAĞLAYACAK"

Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi'ndeki özel oturumların Türk futbolunun geleceğine önemli faydalar sağlayacağına inandığının altını çizen Başkan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti: "Futbol, sahada oynanan bir oyun olmanın ötesinde, bilimin farklı disiplinleriyle de yolu sıkça kesişen ve sürekli gelişen bir spor. Bugün spor bilimi olarak adlandırdığımız akademik alan sayesinde futbolcuların fiziksel performanslarını artırmak, sakatlanma risklerini azaltmak ve en yüksek seviyede performans göstermelerini sağlamak mümkün hale geldi. Bu bilimsel yaklaşımlar, futbolcuların kariyerlerini uzatırken aynı zamanda oyunun kalitesini de artırıyor. Futbol ve bilim kongresinde düzenlenen özel oturumlarda, bireysel maç analizlerinden, kök hücre ve genetik araştırmaların futbol üzerindeki etkilerine kadar çok geniş bir alanda konuşmalar yapılacak. Bu oturumlardan elde edilecek çıktıların Türk futbolunun geleceğine önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Bilimin spora müspet katkıları üzerine söylenecek çok şey var. Bütün bunları üç gün sürecek kongrede alanında uzman isimlerden dinleyecek olmanın büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum." TFF'DEN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ (GES) PROJESİ! Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunda kulüplerin ekonomilerine can suyu olacak Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Projesi ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile kurulacak güneş enerjisi santralinin tanıtımının yapıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel Sekreter Taner Senseven ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal katıldı. BÜYÜKEKŞİ: EURO 2032'DE İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK KUPASINI GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Toplantıda bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve değerli basın mensupları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Millî takımlarımızın elde ettiği prestijli sonuçlar kadar, bizi son dönemde sevindiren bir diğer gelişme de, ülkemizin EURO 2032'de İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacak olması. Bugün millî takımımız, tarihindeki en genç kadrolardan birine sahip. Genç yeteneklerimiz, gerek ulusal liglerde, gerekse uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olacak millî takımımızın temellerini attık. EURO 2032'de Türk futboluna yepyeni başarılar kazandırarak, inşallah şampiyonluk kupasını ülkemize getirmelerini hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi, yine geçtiğimiz günlerde ülkece hepimizi oldukça sevindiren bir haber daha aldık. TFF olarak UEFA'ya aday gösterdiğimiz Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapma hakkı kazandık. Aynı şekilde, Ankara'da yapımı devam eden Yeni Ankara Stadyumu'nun yetişmesi durumunda, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali ile tarihimizde ilk kez başkentimizde bir UEFA finali oynanacak." ifadelerini kullandı. "SAHA DIŞINDA DA FUTBOLUMUZUN FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ" Projenin detayları hakkında bilgiler veren Başkan Büyükekşi, "Türk futbolunun sürdürülebilir geleceğinin temelleri, elbette sadece saha içinde elde edilecek başarılarla atılamaz. Saha dışında da futbolumuzun finansal sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Devletimizin 'Türkiye Yüzyılı' stratejisi çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm vizyonuna uygun olarak öncelikle dijital dönüşümümüzü tamamladık. Bu kapsamda kulüplerimize transfer ve vize süreçlerini dijital araçlarla tamamlamaları imkanını sağladık. Hakem, gözlemci, temsilci raporlarının dijital dönüşümünü tamamladık. Kulüplerin sezon öncesi maç forması dijital yöntemlerle belirlenmesini sağladık. Bu sayede deplasman takımlarının her maça üç forma götürme mecburiyeti ortadan kalktı ve kulüpler için ciddi bir tasarruf imkanı doğdu. Tüm TFF yapısında dijital imzaya geçtik. Altyapı akademilerinde 'Big data' oluşturmaya başladık. Böylece altyapı akademilerindeki futbolcuların tüm bilgileri bu 'Big data'ya yükleniyor ve akademi direktörlerinin ulaşımına hazırlanıyor olacak. Şimdi sıra GES Projesi ile yeşil dönüşümde. Hepimizin bildiği gibi, günümüz dünyasında sürdürülebilirlik konusunda büyük küçük demeden tüm kişi ve kurumların sorumluluk alması gerekiyor. Bu noktada özellikle karbon salım oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ve "karbon sıfır" hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlar büyük bir önem taşıyor. Bizler de Türkiye Futbol Federasyonu olarak, enerji ihtiyacımızı verimli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme düşüncesiyle değerli bir projeyi daha hayat geçiriyoruz. Bugün, Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile yaklaşık 2.6 mWp kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali kurulması için ilk adımı atıyoruz. 33 bin metrekare alanda yaklaşık 6 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 4.5 milyon kWh üretim öngörülüyor. Ayrıca Karaman'da devletimiz bu projemizi desteklemek amacıyla kurumumuza bir arazi tahsis etti. Bu arazi içinde kulüplerimiz de elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kulüpler Birliği Vakfı'na bilgisini verdik. Kulüpler isterse tek tek de bu projeye başvurup yeşil dönüşümlerini başlatabilirler." şeklinde konuştu. "TFF'NİN ELEKTRİK TÜKETİMİNİN TAMAMINI TEMİZ ENERJİ İLE KARŞILAYACAĞIZ"