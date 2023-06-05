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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galatasaray’a bu yıl çok iş düşüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından yaptığı açıklamada, “Şampiyonlar Ligi’ne eskiden olduğu gibi iki takımla katılma hakkı elde etmek istiyoruz. O yüzden Avrupa’da puanlarımızı arttırabilmesi için Galatasaray’a bu yıl çok iş düşüyor” dedi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galatasaray’a bu yıl çok iş düşüyor
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.
Mücadelenin ardından kupa töreni düzenlenirken, sarı-kırmızılılar şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Tören için Nef Stadyumu’na gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ı tebrik eden Büyükekşi, “2022-2023 sezonu önümüzdeki hafta bitiyor. Galatasaray şampiyon oldu, bugün kupasını verdik, tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki Şampiyonlar Ligi’ne katılması en büyük dileğimiz. Bu sene Avrupa’da en çok puanı topladığımız yıl oldu. İnşallah tek eleme oynayarak geçecekler. Bundan sonra puanımızı arttırabilirsek Şampiyonlar Ligi’ne eskiden olduğu gibi iki takımla katılma hakkı elde etmek istiyoruz. O yüzden Avrupa’da puanlarımızı arttırabilmesi için Galatasaray’a bu yıl çok iş düşüyor. Bu sene çok rekabet oldu. Hem Süper Lig’de hem 1. Lig’de hem 2. Lig’de, yeni getirmiş olduğumuz sistemle play-off sistemini değiştirdik. 7. takım play-off oynadı. Aynı şekilde 2. ve 3. Lig’de de değiştirdik. Onun için son haftaya kadar heyecan devam etti. Her sene özellikle Türkiye’de futbolun marka değerini arttırma açısından da, naklen yayın açısından da bize ve takımlarımıza fayda sağlayacak. Özellikle bütün şampiyon olan takımları tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.

"DÜNYANIN KALBİ İSTANBUL'DA ATACAK"

10 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi Finali’nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için önemli olduğunu aktaran Büyükekşi, “Önümüzdeki hafta ayın 10’unda çok büyük bir kupaya ev sahipliği yapacağız. Bütün uğraşımız, bütün çalışmamız onunla ilgili. Özellikle dünyanın kalbi cumartesi günü İstanbul’da atacak. O yüzden biz bu kupayı çok güzel bir şekilde İstanbul’da ev sahipliği yapacağız. UEFA Başkanı, FIFA Başkanı ve Avrupa’daki federasyon başkanları misafir olarak Türkiye’ye gelecekler. Onlara çok iyi bir ev sahipliği göstermek istiyoruz. Ben ve Hamit Altıntop, perşembe günü saat 10.00’da Şampiyonlar Ligi kupasını oraya götüreceğiz. Katılımcılar için gösteriler, önemli sanatçılar, şenlik havasında kupayı ziyaret edecekler. 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için müracaat ettik; 10 Ekim’de sonuçlanacak. Onun için Şampiyonlar Ligi finaline yapacağımız ev sahipliği bizim açımızdan çok önemli. Bizim sevindirici olacak bir başka şey, Inter’in kaptanı, aynı zamanda milli takımımızın da kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Yine Manchester City’in kaptanı İlkay Gündoğan. İnşallah bir Türk’ün elinde Şampiyonlar Ligi Kupası yükselecek. Onun için mutluyuz ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

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