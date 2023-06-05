Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından kupa töreni düzenlenirken, sarı-kırmızılılar şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Tören için Nef Stadyumu’na gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ı tebrik eden Büyükekşi, “2022-2023 sezonu önümüzdeki hafta bitiyor. Galatasaray şampiyon oldu, bugün kupasını verdik, tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki Şampiyonlar Ligi’ne katılması en büyük dileğimiz. Bu sene Avrupa’da en çok puanı topladığımız yıl oldu. İnşallah tek eleme oynayarak geçecekler. Bundan sonra puanımızı arttırabilirsek Şampiyonlar Ligi’ne eskiden olduğu gibi iki takımla katılma hakkı elde etmek istiyoruz. O yüzden Avrupa’da puanlarımızı arttırabilmesi için Galatasaray’a bu yıl çok iş düşüyor. Bu sene çok rekabet oldu. Hem Süper Lig’de hem 1. Lig’de hem 2. Lig’de, yeni getirmiş olduğumuz sistemle play-off sistemini değiştirdik. 7. takım play-off oynadı. Aynı şekilde 2. ve 3. Lig’de de değiştirdik. Onun için son haftaya kadar heyecan devam etti. Her sene özellikle Türkiye’de futbolun marka değerini arttırma açısından da, naklen yayın açısından da bize ve takımlarımıza fayda sağlayacak. Özellikle bütün şampiyon olan takımları tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.