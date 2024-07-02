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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Klaus Mitterdorfer bir araya geldi - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Klaus Mitterdorfer bir araya geldi

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç öncesi Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı Klaus Mitterdorfer ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:26 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:28
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        Büyükekşi ile Mitterdorfer bir arada!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı Klaus Mitterdorfer ile bir araya geldi.

        Karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadyumu'nda gerçekleşen görüşmede başkanlar, iki ülke için de büyük önem taşıyan karşılaşma için birbirlerine başarılar diledi. Dostluk mesajlarının verildiği görüşme, karşılıklı hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

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