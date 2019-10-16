Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbolTFF Başkanı Nihat Özdemir'den UEFA soruşturmasına yorum: "Yürüdük ya kaşıyorlar"

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yürüdük ya kaşıyorlar

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde tarih yazmanın eşiğindeyken ay-yıldızlıların asker selamı da Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor. UEFA, asker selamı bulunan gol sevinci hakkında skandal bir kararla soruşturma başlatırken TFF Başkanı Nihat Özdemir de bu sözlerle yanıt verdi: "Yürüdük ya kaşıyorlar"

Nihat Özdemir

A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ve Fransa mücadelelerinden topladığı 4 puanla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bitime iki maç kala liderliğini kaptırmazken bu mücadelelerdeki asker selamları da gündemden düşmüyor!

Başta İtalya, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok ülke, asker selamına skandal tepkiler verirken  UEFA da asker selamına soruşturma başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de konuya ilişkin açıklama yaptı. Akşam'a konuşan Özdemir, "Yürüdük ya, kaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"MAÇA ÇIKMADAN EVVEL BÖYLE BİR ŞEY YOKTU"

UEFA'nın asker selamıyla ilgili olarak soruşturma başlatma kararını değerlendiren Özdemir, “Bir şeyler söyleniyor ama bu maça çıkmadan evvel bir şey yoktu. Daha sonra yazı geldiği belirtildi. Bizi sevmeyenler böyle bir soruşturma olması için sürekli kaşıdı. Ama bir şey çıkmaz. Benim görüşüm böyle" dedi.

"BİZ DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin konulmayı sürdüren Özdemir, "Ama biz devam edeceğiz. İyi olacak inşallah. Türkiye’nin duası bizimle. Türkiye’nin duasını istiyoruz. Bizlere dua etsinler" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şırnak UYAFA Takımı, Barselona'da tarih yazıyor
FUTBOLTebrikler çocuklar!
Helal olsun Mancini!
FUTBOLHelal olsun Mancini!
Milan Zeki Çelik'i istiyor
FUTBOLMilan, milli yıldızı izledi!
Komandolarımız, A Milli Takımımız ve şampiyon sporcularımıza selam gönderdi - Haberler
FUTBOLKomandodan millilere selam!
Ahmet Nur Çebi'den sert sözler ve Abdullah Avcı açıklaması!
FUTBOLAhmet Nur Çebi: Hakkımı helal etmiyorum
Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor
FUTBOLSakatlık kabusu sürüyor
Konyaspor'da hedef ilk 5
FUTBOLKonyaspor'da hedef ilk 5
Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gruptaki puan durumu
FUTBOLGalatasaray Real Madrid maçı ne zaman?
Merih Demiral'a karşı skandal kampanya
FUTBOLMerih'e karşı skandal kampanya
Mert Hakan Yandaş: Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz
FUTBOL"Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X