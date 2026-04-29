Canlı
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TFF, Beşiktaş- Trabzonspor maçının tarihini açıkladı! Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 33. hafta

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi devam ederken, 33. haftanın öne çıkan maçlarından Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşması merakla bekleniyor. İki takımın da ligdeki konumu açısından kritik öneme sahip olan derbi, önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alacak olan takımlar için önem taşıyor. Futbolseverler ise bu önemli maçın tarihini ve saatini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş – Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

        Kaynak
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 13:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        1

        Süper Lig’de heyecan devam ederken Beşiktaş – Trabzonspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyebilecek bu kritik karşılaşmanın tarihi ve saati merakla araştırılıyor. Taraftarlar, derbinin ne zaman oynanacağını öğrenmek için gözünü Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamalarına çevirmiş durumda. İşte detaylar

        2

        BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş- Trabzonspor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        4

        Ayrıca 33. haftanın bütün maçları aynı gün ve saatte oynanacak.

        İşte Süper Lig 33. hafta fikstürü;

        9 Mayıs 2026 Cumartesi

        Gençlerbirliği – Kasımpaşa (20.00) Eryaman Stadyumu

        Kocaelispor – Fatih Karagümrük (20.00) Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

        Eyüpspor – Çaykur Rizespor (20.00) Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        Corendon Alanyaspor – Kayserispor (20.00) Alanya Oba Stadyumu

        5

        RAMS Başakşehir FK – Samsunspor (20.00) Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

        Göztepe – Gaziantep FK (20.00) Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

        Tümosan Konyaspor – Fenerbahçe (20.00) MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

        Galatasaray – Antalyaspor (20.00) Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

        Beşiktaş – Trabzonspor (20.00) Beşiktaş Park

        Kağıthane'de evin çatısına düşen okul servisinin şoförü öldü

        Kağıthane'de yokuş aşağı ters yönden indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi önce takla attı; ardından evin çatısına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan şoför Mustafa Fedaioğulları (64) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
