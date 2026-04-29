Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 33. hafta
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi devam ederken, 33. haftanın öne çıkan maçlarından Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşması merakla bekleniyor. İki takımın da ligdeki konumu açısından kritik öneme sahip olan derbi, önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alacak olan takımlar için önem taşıyor. Futbolseverler ise bu önemli maçın tarihini ve saatini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş – Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Trabzonspor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ayrıca 33. haftanın bütün maçları aynı gün ve saatte oynanacak.
İşte Süper Lig 33. hafta fikstürü;
9 Mayıs 2026 Cumartesi
Gençlerbirliği – Kasımpaşa (20.00) Eryaman Stadyumu
Kocaelispor – Fatih Karagümrük (20.00) Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Eyüpspor – Çaykur Rizespor (20.00) Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Corendon Alanyaspor – Kayserispor (20.00) Alanya Oba Stadyumu
RAMS Başakşehir FK – Samsunspor (20.00) Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Göztepe – Gaziantep FK (20.00) Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Tümosan Konyaspor – Fenerbahçe (20.00) MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
Galatasaray – Antalyaspor (20.00) Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park
Beşiktaş – Trabzonspor (20.00) Beşiktaş Park